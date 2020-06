La distribution Linux SuperGamer disponible en version 6

Comme on peut s’en douter, la nouvelle mouture du système intègre de nombreuses mises à jour logicielles. Elle est notamment basée sur Ubuntu 20.04 et intègre la dernière révision des pilotes NVIDIA.

SuperGamer 6 intègre un noyau Linux 5.6.14 compilé pour une latence faible, et non patché. Plusieurs jeux et lanceurs de jeux sont présents, de même que des fonds d’écran et des correctifs spécifiques, notamment graphiques pour les IGP des Ryzen 3.

Le téléchargement ne se fait que depuis un lien pointant vers le Google Drive du développeur principal.