La distribution Linux Manjaro disponible en version 20.0

« Lysia », de son petit sobriquet, est disponible depuis peu au téléchargement sur son site officiel. Les améliorations sont nombreuses.

La variante par défaut de Manjaro est basée sur Xfce, embarquant la révision 4.14 de l’environnement. Manjaro 20.0 met l’accent sur la finition de l’interface, avec notamment un nouveau thème Matcha et un utilitaire pouvant stocker les différentes configurations d’écrans.

L’édition KDE est fournie avec Plasma 5.18, avec une interface personnalisée pour le système. Tous les thèmes Breath2 ont des versions claire et sombre, un écran de chargement animé, des profils Konsole, des thèmes Yakuake « et d’autres petits détails ».

L’édition GNOME récupère la version 3.36 de l’environnement avec toutes les améliorations de performances déjà repérées dans nos articles sur Ubuntu 20.04 et Fedora 32. En plus d’une révision du thème général, Manjaro dispose d’un fond d’écran dynamique (la teinte change selon l’heure, à la manière de macOS), zsh est le nouveau shell par défaut et les applications sont classées dans le menu.

Toutes ces versions sont basées sur un noyau Linux 5.6. Lysia gère également l’installation sur une partition ZFS. Le gestionnaire de paquets Pamac passe en mouture 9.4, apportant le support des snaps et flatpaks.