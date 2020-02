La DGCCRF généralise la plateforme SignalConso

Après un délicieux repas dans un restaurant, vous avez été malade, vous avez souffert de l’hygiène (locaux sales, rat, chaîne du froid) ? Vous rencontrez des problèmes avec un site de vente ou un service en ligne ? Une plateforme officielle permet maintenant de signaler de tels incidents à la DGCCRF et aux entreprises concernées.

D’abord testée en région, elle est étendue à tout le territoire. Objectif ? Permettre aux consommateurs « de signaler, de façon simple et intuitive, à la direction de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes des anomalies liées au droit de la consommation, et aux professionnels d'accéder aux signalements les concernant, afin de se mettre en conformité », dixit les services de Bercy.

Ce « signalement » n’est pas une saisine formelle : SignalConso contactera l’entreprise qui sera libre de corriger le problème voire de recontacter le consommateur directement s’il a transmis ses données personnelles. Si les signalements deviennent trop nombreux ou si le problème est considéré comme grave par les enquêteurs, « la répression des fraudes [pourra] décider de surveiller ou de contrôler une entreprise ».