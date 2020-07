La Copie privée se dote d'un nouveau site et d'une vidéo promotionnelle

« Méconnue », cette redevance est une « ressource vitale pour la culture » à l'origine des « premières aides financières d’urgence pour les auteurs et créateurs pendant la crise sanitaire en mars dernier » explique la SACD.

Une manière d'apporter une présentation positive de la RCP, alors que certains rêvent de l'étendre encore un peu plus. Le nouveau site, aux tons jaune et noir, participe à cet effort, évoquant l'historique, la gouvernance ou les objectifs et projets soutenus à travers la copie privée.

Il fait bien entendu quelques impasses, notamment sur la représentation des consommateurs, qui n'empêche pas la commission de poursuivre ses travaux. On apprend néanmoins dans un « Le saviez-vous ? » que « fin 2012, les fabricants d’appareils d’enregistrement ont décidé de ne plus participer aux travaux de la Commission et ont intenté des recours contre ses décisions antérieures. Ils ont ainsi bloqué l’activité de la Commission pendant trois ans. Ces recours ont été intégralement rejetés par le Conseil d’État le 19 novembre 2014. Les travaux de la Commission ont pu reprendre en octobre 2015 ».

Les archives de ses travaux ne sont pas spécialement mis en avant. Ils sont en effet publiés par le ministère de la culture. Nous en avions également gardé une copie lorsque certaines ont disparu (avant de revenir).

Si la FAQ du nouveau site évoque bien la possibilité d'un remboursement de la RCP aux professionnels, la procédure n'a pas droit, elle, à son lifting ou même à une simplification. Elle se trouve toujours sur le site de Copie France :

Une vidéo de présentation de la copie privée est également disponible, hébergée par Dailymotion. Pour rappel, vous trouverez aussi sur YouTube une vidéo de 2013 à destination de Mr vous et moi et une suite de questions/réponses datant de 2015, plus... institutionnelle.

