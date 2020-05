La conférence Amazon Business Exchange se tiendra en ligne les 6 et 7 octobre

L’édition 2019 s’était tenue à Londres et avait rassemblé les acteurs intéressés par la plateforme de vente : responsables des achats ou des chaînes logistiques, fournisseurs, clients, etc. Dans les grandes lignes, les acteurs B2B et B2C intéressés par la place de marché.

Crise sanitaire oblige, l’édition 2020 sera virtuelle. Elle se tiendra les 6 et 7 octobre et sera gratuite. Elle n’est cependant pas ouverte au grand public, le formulaire d’inscription réclamant un nom d’entreprise.

À la différence des conférences Amazon Web Services, aucune annonce particulière de nouveaux produit n’est attendue. L'événement, en plus de mettre en relation les acteurs du milieu, décernera des prix aux clients Amazon les plus « innovants ».