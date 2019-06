La commission sénatoriale sur la souveraineté numérique se saisit de Libra

« Alors que les premiers détails concernant le projet de Facebook d’émettre en 2020 sa propre cryptomonnaie (projet Libra) ont émergé, la commission d’enquête examinera les conséquences de cette évolution fondamentale ».

Voilà ce qu’annonce le site du Sénat. Selon Franck Montaugé et Gérard Longuet, respectivement président et rapporteur de cette commission, Libra « pourrait bouleverser les conditions d’exercice de la souveraineté des États bien au-delà du domaine monétaire ». À cette fin, le Gouverneur de la Banque de France et les représentants des plus gros services en ligne vont être prochainement auditionnés.

Outre Atlantique, la commission bancaire du Sénat a également annoncé l’audition de Facebook. Elle est programmée pour le 16 juillet.