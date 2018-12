La Commission européenne veut privilégier les solutions open source

Présentée pour la première fois lors de la conférence Google I/O de 2017, la bibliothèque Flutter est enfin disponible en version 1.0 finale.

Ce qui n’a pas empêché de nombreux éditeurs de l’utiliser dans leurs applications depuis des mois, la bêta (lancée en mars) ayant eu du succès. Groupon, Philips Hue, Tencent, Alibaba et Capital One s’en servent par exemple sur Android et iOS. Et ce, même s’il fallait jusqu’à présent utiliser le langage Dart.

Flutter est pour rappel une bibliothèque permettant de développer des interfaces natives rapidement pour des applications Android et iOS. Elle permet donc de gagner du temps en évitant aux développeurs d’avoir à appendre les spécificités de chaque SDK.

Le projet est par définition un concurrent direct de React Native de Facebook, mais qui lui utilise du JavaScript. Le code pour Flutter est natif (compilé pour ARM) et se veut donc plus performant, en plus d’un moteur d’affichage accéléré matériellement pour la 2D. Selon Google, les développeurs ont également une maitrise complète de l’affichage.

Maintenant que la version 1.0 est là, Google lui ajoute en outre des facilités. Il fallait jusqu’à présent initier les projets Flutter depuis une page blanche. La fonction Add to App permet au contraire d’ajouter progressivement du code Flutter dans des projets existants, pour moderniser l’interface petit à petit. Platform Views fait l’inverse, autorisant l’intégration de contrôles Android/iOS dans un code purement Flutter.