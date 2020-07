La Commission européenne lance une version remaniée de son portail « Donnez votre avis »

L’institution bruxelloise rappelle que cette plateforme demande à tous les citoyens (y compris entreprises et organisations non gouvernementales) « à partager leurs points de vue sur les initiatives de la Commission à des stades clés du processus législatif ».

La Commission détaille les nouveautés : « Le portail est plus convivial, de sorte que les citoyens peuvent partager leurs points de vue en accédant directement, sur la page d'accueil, aux consultations les plus récentes qui les intéressent, telles que la consultation sur la stratégie en faveur d'une mobilité durable et intelligente ».