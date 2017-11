La CNIL propose une extension pour contrôler votre déréférencement

À l’aide de ses voitures Street View équipées de capteurs, le géant du Net mesure la pollution de l’air ambiant et propose les résultats sous la forme d’une carte et de vidéos.

Pour le moment, plus d’un milliard de relevés ont été effectués et « ce n'est que le début » affirme le géant du Net. Les scientifiques intéressés par ces données peuvent demander à y accéder via ce formulaire.