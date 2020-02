La clé de sécurité Titan USB-C de Google disponible en France, pour 45 euros

Elle est réalisée en partenariat avec Yubico et annoncé en octobre dernier. Google explique qu’elle est désormais disponible à la vente dans de nouveaux pays, dont la France.

Elle est proposée à 45 euros sur le Google Store et vient donc rejoindre les précédents modèles déjà commercialisés dans l’Hexagone. C'est moins cher que la Yubikey 5C (60 euros) dont elle n'a peut-être pas toutes les fonctionnalités.

Mais ceux qui veulent un produit encore un peu plus accessible pourront se tourner vers la Solo Tap USB Type-C, NFC et open source, proposée à seulement 40 euros. Elle est compatible avec le standard U2F et FIDO2, donc les services de Google.