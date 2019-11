La candidature de Thierry Breton validée par les eurodéputés

Alors que celle de Sylvie Goulard avait été rejetée entre autres « pour des soupçons de conflit d’intérêts », celle de Thierry Breton n'était pas gagnée d'avance, pour les mêmes raisons.

Durant son discours, l'ancien patron d'Atos (mais aussi de France Telecom et Thomson) s'est montré ferme sur cette question afin de convaincre : « Il n’y a qu’une seule solution, être radical. Je dis bien “radical” », insisté l’ancien ministre de l’Économie entre 2005 et 2007.

« Quand on a eu plusieurs vies en une vie et qu’on peut se présenter devant vous ici et aujourd’hui, c’est que la notion de conflit d’intérêts et d’éthique est un sujet que l’on porte au plus profond de soi [...] Je me présente devant vous sans plus aucun intérêt patrimonial dans aucune entreprise », lâchait Thierry Breton.

Il briguait pour rappel le poste de commissaire au Marché intérieur, à l’Industrie, à la Défense, à l’Espace et au Numérique. Un vaste portefeuille en liant avec plusieurs activités des entreprises qu'il a dirigé par le passé.