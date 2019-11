Disponible depuis le mois d'août à 5 euros par mois en plus de l'abonnement, la Box 8 de SFR était réservée aux clients FTTH et xDSL. La marque au carré rouge annonçait octobre pour les forfaits avec terminaison coaxiale (FTTB/FTTLA).

L'attente aura été un peu plus longue que prévu, mais la Box 8 est désormais proposée, comme le rapporte Génération Cable. Les conditions sont exactement les mêmes qu'en FTTH et xDSL : 5 euros de plus par mois, quelque soit le forfait.