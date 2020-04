La bêta de Firefox pour Android reçoit le nouveau socle technique Fenix

Le projet Fenix est une réécriture de l’application pour Android, basée sur un changement complet de base technique, dont un nouveau moteur de rendu GeckoView et un contrôle beaucoup plus fin de la sécurité et des options de vie privée.

Fenix n’était pour l’instant disponible que via Firefox Preview. Cependant, depuis peu, les testeurs de Firefox Beta voient peu à peu leur mouture remplacée par Fenix, qui monte donc d’un cran vers la version finale. Selon le site « Are We Fenix Yet ? », 80 % des utilisateurs disposeraient actuellement de Fenix dans le canal Beta.

Le changement sera immédiatement visible. L’interface est modernisée, les onglets peuvent être enregistrés dans des sessions, les réglages de prévention du suivi publicitaire sont disponibles dans les options, le rendu des pages web est en théorie beaucoup plus rapide, etc.

En outre, si seule l’extension uBlock Origin était compatible avec Fenix jusqu’à présent, Mozilla élargit la sélection à NoScript, HTTPS Everywhere, Privacy Badger, Dark Reader et Search by Image. Les extensions disponibles devraient être plus nombreuses d’ici la version finale du navigateur.

Rappelons que cette réécriture ne concerne que la mouture Android. Elle n’est pas possible pour iOS, du moins pour tout ce qui touche au moteur. Sur la plateforme d’Apple, les applications embarquant un rendu web doivent obligatoirement passer par la WebView de Safari et ne peuvent intégrer leur propre moteur.