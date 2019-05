La Banque Postale présente Ma French Bank à 2 euros par mois avec une carte VISA

En plus d'une carte de paiement internationale, cette banque mobile propose « des services communautaires et solidaires ».

Tout d'abord, elle ne permet pas d'être à découvert et les virements par SMS sont possibles. Apple Pay est pris en charge, et les paiements et retraits se font sans frais à l’étranger. Il faudra par contre vérifier les petites lignes pour voir si des restrictions ne sont pas de la partie.

Plusieurs fonctionnalités sont annoncées : « Ma Tirelire » pour mettre automatiquement de l'argent de côté, « Let's Cagnotte » pour une cagnotte et « We Partage » pour gérer l'argent d'un groupe. Une offre de crédit baptisée Mon Extra Prêt et des conseillers (à Lille) disponibles 6 jours sur 7, de 8h à 22h, sont également de la partie.

La souscription est possible en ligne ou dans les bureaux de poste, et ne prendrait que 10 minutes. Les préinscriptions sont ouvertes, avec un lancement programmé pour le 22 juillet. Nous aurons certainement de plus amples informations sur les conditions générales d'ici là.