La 8K Association précise des caractéristiques de la 8K, LG lance deux TV dont une OLED de 88"

Lors du CES 2019, plusieurs fabricants (Hisense, Panasonic, Samsung, TCL et AU Optronics) s'étaient regroupés pour former la 8K Association afin de « développer un écosystème autour de la 8K ».

Elle a récemment dévoilé une partie des caractéristiques techniques requises : définition de 7 680 x 4 320 pixels à 24, 31 ou 60 ips, au moins 600 nits de luminosité (en pointe), codec HEVC et HDMI 2.1. D'autres caractéristiques existent, mais elles ne sont pas rendues publiques, seuls les membres y ayant accès.

Plusieurs sociétés rejoignent l'aventure : Astro Design, ATEME, Chili, Innolux, Intel, Louis Pictures, Novatek, Samsung Display, Tencent, V-Silicon et Xperi. UltraFlix devrait suivre prochainement.

LG, qui ne fait donc pas partie de la 8K Association, vient de lancer deux TV en 8K : une Signature OLED TV de 88" (modèle 88Z9) et une NanoCell TV de 75" (modèle 75SM99). Bien évidemment, on retrouve des technologies comme (Advanced) HDR, Dolby Vision, HLG (Hybrid Log Gamma), ALLM (Automatic Low Latency Mode), VRR (Variable Refresh Rate), eARC, AirPlay 2, HomeKit, etc.

Elles peuvent afficher des vidéos 8K jusqu'à 60 ips et disposent de plusieurs ports HDMI 2.1. Côté tarif, la 8K OLED de 88" serait selon Engadget à 34 000 dollars en précommande, puis 42 000 dollars ensuite.