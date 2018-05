L'université d'Idaho a perdu… un gramme de plutonium de qualité militaire

Les applications clientes du SDK de Teemo, fournissant des fonctionnalités de géolocalisation à des fins de publicité ciblée, ont été supprimées temporairement de la boutique. Le Figaro, Marmiton, Vie de Merde, Akinator et autres ont été touchées, selon le Journal du Net.

Certaines sont revenues, via une mise à jour supprimant le SDK de Teemo. Grâce à un email transmis par le Figaro, on sait qu’Apple reprochait à l’application de contrevenir aux points 5.11 et 5.12 du règlement : une transmission de données de géolocalisation sans autorisation claire de l’utilisateur, à des fins inappropriées.

Seule solution effective pour l’instant, se débarrasser du SDK fautif. Du côté de Teemo, on ne comprend pas bien le problème. L’éditeur évoque une « surprise » face à la réaction d’Apple, « dont les motivations ne sont à ce jour pas claires ». Teemo assure être en conformité et espère un retour en grâce pour très bientôt.