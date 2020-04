L’Union européenne revient sur dix mesures prises pour lutter contre la pandémie

Elle rappelle que ses différentes institutions « apportent une aide aux États membres qui ont besoin d'équipement et de soutien » et qu’elle « travaille afin d'atténuer l'impact social et économique de la crise ».

Réduire la propagation du virus : « fermeture des frontières extérieures aux voyages non essentiels »

Fourniture d'équipement médical : « création d’une réserve d'urgence « rescEU » (notamment respirateurs et masques) »

Promotion de la recherche : 18 projets soutenus pour 48,5 millions d’euros

Assurer la relance de l'UE : une nouvelle proposition de budget à long terme (2021-2027) sera présentée

Rapatriement des citoyens de l'UE : 10 000 européens rapatriés via « le mécanisme de protection civile de l'UE »

Renforcer la solidarité européenne : « jusqu'à 800 millions d'euros seront mis à la disposition des États membres pour lutter contre la pandémie »

Soutenir l'économie : « la Banque centrale européenne met 750 milliards d'euros à disposition »

Protéger l'emploi : « la Commission européenne a proposé le concept d'emploi à court terme soutenu par l'État (SURE) »

Préserver le réseau internet : l’UE « a demandé à Netflix, Facebook et YouTube de réduire la qualité de leur streaming »

Protéger l'environnement et les compagnies aériennes : Parlement et Commissions ont demandé de suspendre les « vols fantômes ».