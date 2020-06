L’Union européenne fixe une définition des activités « vertes » ou « durables »

La Commission explique qu’un « système de classification commun, applicable à l’ensemble de l’UE, offrira aux investisseurs plus de clarté et attirera des investissements venant du secteur privé dans le but d’atteindre la neutralité carbone ».

Il est ainsi indiqué qu’une activité ne peut être considérée comme « durable » que si elle atteint un des six objectifs suivants, sans nuire aux autres :

l'atténuation du changement climatique (éviter/réduire les émissions de gaz à effet de serre ou favoriser leur suppression)

l'adaptation au changement climatique (réduire ou éviter les incidences négatives sur le climat présent et à venir ou les risques associés à ces incidences négatives)

l'utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines

la transition vers une économie circulaire (réutiliser et recycler les ressources)

la prévention et la réduction de la pollution

la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes

Il est précisé que « les activités durables sur le plan de l’environnement devront également respecter les droits de l’Homme et les droits sociaux ». Dans tous les cas, il devient de plus en plus urgent de limiter et réduire les effets du changement climatique, affirme la Commission.