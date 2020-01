L’UFC-Que Choisir teste des chargeurs de smartphones : plus d'un sur deux est dangereux

L’association a passé au crible 20 références disponibles dans les boutiques physiques ou en ligne. Le résultat est sans appel :

4 sont parfaitement conformes

5 présentent un défaut de marquage obligatoire et l‘absence d’instructions de sécurité

3 présentent de graves erreurs de conception

8 présentant un grand risque pour leurs utilisateurs

Parmi les 11 chargeurs dangereux, certains sont vendus chez Leclerc, Darty, Electro Dépôt, Amazon, Fnac, Babou et Rakuten, parfois via la place de marché des enseignes. Un tableau récapitulatif est disponible par ici.

L’UFC « appelle les consommateurs à la vigilance et leur conseille de ne pas laisser les smartphones en charge la nuit. Plus particulièrement, elle invite les détenteurs d’appareils non conformes à s’en séparer immédiatement ». Une vidéo a été mise en ligne.

L’association rappelle que « les possesseurs de produits dangereux peuvent prendre contact avec leur vendeur. La loi leur donne la possibilité d’obtenir gratuitement, sous 30 jours, le remplacement des chargeurs défectueux ». Un modèle de lettre est disponible par ici