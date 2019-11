L'UFC-Que Choisir lance son observatoire des pannes pour lutter contre l’obsolescence programmée

L'Union Fédérale de Consommateurs explique qu'il « s’inscrit dans le cadre d’un projet européen : PROMPT ». Son but : permettre « grâce au signalement des consommateurs de leurs appareils trop vite usés, de détecter et d’agir contre les cas d’obsolescence programmée »

« L’observatoire des pannes combine tout à la fois service individuel et action collective. En effet, tous les consommateurs peuvent signaler très simplement (quelques minutes suffisent) via un formulaire les pannes rencontrées trop rapidement avec leurs appareils et obtenir, le cas échéant, des lettres-types et/ou conseils pour faire valoir leurs droits », expliquent nos confrères.

L'UFC-Que Choisir fera ensuite son miel des retours pour éventuellement « déceler les cas problématiques, mener l’enquête via les tests comparatifs notamment, et actionner tous les leviers (lobby, actions judiciaires) pour lutter contre les cas d’obsolescence programmée ».

Cet outil est mis en place par plusieurs associations en Europe et « la mise en commun des signalements devrait permettre de démultiplier |son] impact ».