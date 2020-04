L’UFC-Que Choisir est formelle : « les prix grimpent » depuis le début du confinement

L’association avait déjà constaté « des hausses de prix importantes » sur le cas des fruits et des légumes. Elle s’intéresse cette fois-ci à cinq autres catégories de produits : PC portables, aspirateurs-balais, lave-linge, fours à micro-ondes et téléviseurs.

« Les hausses sont inégales, elles vont de 4 % à... 23 %. Parallèlement, l’offre de produits s’est beaucoup réduite. La crise sanitaire complique en effet toute la chaîne logistique d’approvisionnement, de la fabrication au transport. Sans doute un bout d’explication quant à la hausse des prix ».

Les deux catégories de produits avec la plus forte hausse sont les imprimantes, ainsi que les tondeuses à barbe et cheveux : « Nous avions déjà constaté une hausse moyenne des prix de [respectivement] 13 % […] et de 21 % […]. Un mois et deux semaines plus tard respectivement, la tendance se poursuit et s’accentue même légèrement puisque les taux moyens s’établissent désormais à +17 % et +23 % ».