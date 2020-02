L’UFC-Que Choisir attaque le site de revente de billets en ligne Viagogo

Des pratiques commerciales agressives et trompeuses. Voilà ce que reproche l’association devant le tribunal judiciaire de Paris. « Jouant sur la soi-disant rareté des places disponibles, le site multiplie les alertes, les chronomètres oppressants, les messages biaisés pour précipiter l’acte d’achat du consommateur, tout en lui occultant l’information essentielle, à savoir le prix ».

En cause, ces messages alarmants (« Ces billets seront probablement bientôt tous écoulés » ; « 21 autres personnes regardent cet évènement » ; « Il ne reste plus que X billets » « 02 :15 restante(s) pour compléter l’achat », etc.) destinés à mettre la pression sur l’internaute.

Et « comme si cela ne suffisait pas, Viagogo dissimulait habilement le prix final au consommateur. En effet, jusqu'à récemment le site ajoutait des frais supplémentaires au prix initial que le consommateur ne découvrait qu’une fois sa commande confirmée et son compte débité ».

L’association considère que le site est en infraction avec l’interdiction de la revente en masse de billets de manifestations sportives ou culturelles sans l’autorisation des organisateurs (l’article 313-6-2 du Code pénal). « Nombreux sont les fans et supporteurs qui ont acheté leurs billets à un prix deux à trois fois plus élevé qu’auprès de la billetterie officielle, qui se retrouvent mal placés ou qui ne peuvent accéder à l’évènement à défaut de billets valides ».

En parallèle à cette plainte, l’association « appelle les consommateurs à privilégier les billetteries ou bourses d’échanges officielles ». En décembre dernier, Viagogo avait échoué à faire invalider l’article 313-6-2 du Code pénal devant le Conseil constitutionnel.