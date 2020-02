L’UE prévoit d’interconnecter ses bases de données de reconnaissance faciale

Un rapport établi par les polices nationales de dix États membres de l'UE, dirigé par l'Autriche, appelle à l'introduction d'une législation européenne pour interconnecter les bases de données de reconnaissance faciale dans chacun des 27 États membres.

Le rapport, que The Intercept a obtenu d'un responsable européen préoccupé par le développement du réseau, a été distribué aux responsables européens et nationaux en novembre 2019, et appelle aussi à son interconnexion avec les bases de données similaires américaines.

Le rapport s'inscrit dans le cadre des discussions sur l'extension du Traité de Prüm de 2005 de coopération policière et judiciaire en matière pénale, qui permet d'ores et déjà l’échange de données génétiques, d’empreintes digitales, de plaques d'immatriculation et de données à caractère personnel.

Les informations fournies par la Commission européenne au Parlement européen en novembre dernier montrent que près de 700 000 euros vont à une étude du cabinet de conseil Deloitte sur d'éventuelles modifications du système Prüm, une partie des travaux portant sur la technologie de reconnaissance faciale.

La Commission européenne a également versé 500 000 euros à un consortium d'agences publiques dirigé par l'Institut estonien de médecine légale pour « cartographier la situation actuelle de la reconnaissance faciale dans les enquêtes criminelles dans tous les États membres de l'UE », dans le but de progresser « vers l'échange possible de données faciales », selon une présentation de projet envoyée aux représentants nationaux à Bruxelles.