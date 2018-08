L'UE prête 500 millions d'euros à Nokia pour tenir le cap sur la 5G

OneDrive et SharePoint vont recevoir dans les prochains mois plusieurs nouvelles fonctionnalités de type « IA ». La plupart sont très orientées entreprise, mais le grand public pourrait y voir quelques bénéfices.

Par exemple, les fichiers audio et vidéo (320 formats reconnus selon l’éditeur) pourront générer automatiquement des transcriptions texte des paroles prononcées. Pratique dans les structures qui souhaitent obtenir rapidement un rapport de réunion enregistrée, ou la transcription d’une interview sur dictaphone.

Le service pourra également être utilisé pour publier ensuite une vidéo accompagnée de ses textes dans la colonne de droite, avec des avantages en matière d’accessibilité.

La recherche va également recevoir d’importantes améliorations. À grands renforts d’algorithmes, les images et vidéos stockées par l’utilisateur vont être analysées pour générer automatiquement tout un lot de labels. Lancer des recherches devrait donc fournir de meilleurs résultats. Rien de neuf cependant ici, Apple et Google appliquent cette technique depuis un moment déjà.

Les recommandations de fichiers seront aussi une grosse nouveauté vers la fin de l’année. Via le Graph maison, OneDrive et Office.com pourront vous recommander des fichiers, selon les documents déjà travaillés, les personnes impliquées, la fréquence de travail, les partages, etc. Chaque fichier aura également une carte résumant les informations les plus importantes.

Les partages n’éviteront pas les recommandations. Dès la fin des réunions, les photos prises, les vidéos enregistrées, les présentations PowerPoint affichées et autres seront repérées par le service. Il proposera alors de les partager avec les personnes qui étaient présentes.

Enfin, les capacités déjà disponibles pour le texte avec les règles DLP (data loss prevention) et les recherches eDiscovery seront étendues aux images, fichiers audio et vidéo stockés dans OneDrive et Sharepoint.