L'OMS reconnaît l'addiction au jeux vidéo comme une maladie

Depuis la semaine dernière, un nouveau fabricant chinois est arrivé dans plusieurs pays européens, dont la France. Il ne propose pour le moment qu'un seul smartphone : le Realme 3 Pro pour 199 euros.

Il dispose d'un écran de 6,3" (2 340 x 1 080 pixels) avec une encoche en forme de goutte d'eau. C'est l'un des rares mobiles à exploiter un SoC de la série 700 de Qualcomm : le Snapdragon 710 avec 4 ou 6 Go de mémoire et 64 ou 128 Go de stockage, extensibles jusqu'à 256 Go via une carte microSD.

Trois caméras sont de la partie (16 et 5 Mpixels à l'arrière, 25 Mpixels en façade), une batterie de 4 045 mAh, deux emplacements nano SIM (en plus du microSD), du Wi-Fi 5, du Bluetooth 5, etc. Enfin, ColorOS 6.0 basé sur Android 9.0 est aux commandes. Les caractéristiques détaillées sont disponibles par ici.

Les ventes débuteront le mercredi 5 juin à 14h, dès 199 euros pour rappel (probablement avec 4/64 Go).