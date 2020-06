L'offre serverless de Scaleway disponible en bêta

En développement depuis trois ans, elle est désormais accessibles à tous. Il s'agit pour rappel de déployer des scripts sans se soucier de leur hébergement, à la manière d'AWS Lambda ou des Workers de CloudFlare.

Le service est d'ailleurs compatible avec celui d'Amazon, l'éditeur de code en ligne proposé Ace (utilisé par Cloud9).

Dans la pratique, vous créez des Namespaces en déclarant des variables d'environnement, où vous pouvez directement déployer des scripts NodeJS (8.x/10.x), Python (2.x/3.x) ou Go. On peut également opter pour un environnement personnalisé via Docker.

Le mode de tarification n'est pas encore précisé, ni le délai avant la mise en production définitive. La documentation complète est disponible par ici. Pour rappel, IoT Hub est également disponible en bêta, d'autres services comme AI Inference, MySQL ou Domains étant encore réservés à des utilisateurs invités.