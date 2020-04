L’iPhone SE 2020 obtient 6/10 sur iFixit, des composants « interchangeables » avec ceux de l'iPhone 8

Nos confrères ont démonté le nouvel iPhone SE d’entrée de gamme – disponible à partir de 489 euros – pour voir ce qui se cache dans les entrailles. Comme nous l’évoquions, il s’agit d’un iPhone 8 (les dimensions et la conception interne sont quasi identiques) animé par le même SoC A13 Bionic que l’iPhone 11.

iFixit note que « la caméra de l'iPhone 8 marche parfaitement dans le SE et vice-versa », et ce n’est pas le seul composant dans ce cas : « La plupart des composants sont modulaires et se remplacent individuellement. Ils sont en grande partie interchangeables avec les composants de l'iPhone 8 ».

Parmi les points négatifs, « la fragile coque arrière en verre n'est pas pratique du tout à remplacer ». « L'agencement général est plutôt favorable à la réparation, mais il est toujours nécessaire d'avoir jusqu'à quatre tournevis différents pour de nombreuses réparations », ajoutent nos confrères.

Pour le reste, et le jeu des sept différences entre l’iPhone SE 2020 et l’iPhone 8 on vous laisse voir avec iFixit.