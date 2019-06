L’intérieur annonce une nouvelle loi Renseignement

Comme tous les ans à cette époque de l’année, Apple présentera ce soir les nouvelles versions majeures de ses plateformes logicielles : iOS, macOS, tvOS et watchOS.

Les nouveautés n’étaient pas forcément nombreuses l’année dernière, Apple s’étant concentré pour partie sur les performances et la fiabilité, avec des bénéfices plus ou moins nets à l’arrivée.

Cette année devrait être beaucoup plus mouvementée. De nombreuses améliorations seraient présentées ce soir, dont le mode sombre d’iOS 13. Sur macOS, on attend notamment l’effacement d’iTunes au profit de trois nouvelles applications (Musique, Apple TV et Podcasts), que l’on espère nettement plus modernes et véloces.

Apple diffusera en direct sa conférence d’ouverture à 19h00 depuis son site officiel.