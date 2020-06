Comme le rapporte The Next Web, les officiels Indiens accusent ces applications de « voler et transmettre subrepticement et sans autorisation les données des utilisateurs à des serveurs en dehors de l'Inde ». La liste des 59 applications est disponible ici.

Pour rappel, les deux pays sont à couteaux tirés en ce moment, avec le risque d’une nouvelle guerre selon certains.