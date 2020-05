L’IFA 2020 de Berlin dévoile son « concept innovant », avec un événement physique du 3 au 5 septembre

Cela fait maintenant un mois que nous savons que le salon allemand tel qu’on le connaît n’aura pas lieu. Alors que bon nombre d’organisateurs ont décidé de passer au virtuel ou bien de reporter les événements à 2021, ce n’est pas le cas de Messe Berlin, en charge de l’IFA.

L’édition 2020 sera articulée autour de quatre événements indépendants : IFA Global Press Conference (qui comprendra les keynotes des partenaires), IFA Global Markets, IFA NEXT meets IFA SHIFT Mobility et enfin IFA Business, Retail and Meeting Lounges.

Messe affirme avoir travaillé avec les autorités sanitaires afin de mettre en place un « contrôle minutieux des foules et des mesures d'hygiène strictes ». Conséquence logique, « l’IFA 2020 ne sera pas ouvert au public, mais se déroulera comme un événement sur invitation uniquement ».

De plus, il ne sera pas accepté « plus de 1 000 participants pour chaque événement par jour ». En avril, l’organisateur expliquait que le gouvernement avait décidé d’interdire les événements avec plus de 5 000 participants jusqu’au 24 octobre. L’IFA 2020 se place donc juste sous cette limite.