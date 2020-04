L'IFA 2020 de Berlin annulé, un « nouveau concept innovant » sera proposé à la place

Cette décision des organisateurs fait suite à celle du gouvernement d’interdire les événements avec plus de 5 000 participants jusqu‘au 24 octobre.

Il ne s'agit pas d’une année blanche, « un nouveau concept innovant » est en préparation depuis quelques semaines. L’IFA n’en dit pas plus pour le moment et donne rendez-vous dans un second temps pour les détails.

De son côté, IT Partners (devant se tenir en mars puis en juillet) nous a indiqué réfléchir à un nouveau report mais n'a pas encore pris de décision définitive pour le moment.

La question se pose également pour la Gamescom se déroulant fin août. Ce, malgré l'ouverture des commandes de billets le mois derniers, quand l'E3 avait annoncé sa propre annulation.