L'IA de DeepMind s'attaque à Hanabi, un jeu de cartes collaboratif (français)

Deuxième mardi du mois oblige, Microsoft a publié hier soir ses mises à jour mensuelles de sécurité pour l’ensemble des Windows encore supportés, c’est-à-dire à partir de Windows 7 avec Service Pack 1.

Avec Windows 8.1, Windows Server 2008 R2 SP1 et Windows Server 2012 R2, ils reçoivent tous à peu près les mêmes correctifs sur l’App Platform et les frameworks, la partie graphique, la gestion des entrées, le Wi-Fi ou encore le JET Database Engine.

Windows 7 SP1 et Windows Server 2008 R2 SP1 : KB4486563

Windows 8.1 et Windows Server 2012 R2 : KB4487000

Du côté de Windows 10, c’est la valse habituelle des versions puisque Microsoft met à jour toutes les branches actuellement supportées, chacune reliée à une mise à jour majeure du système.

October 2018 Update : passage en version 17763.316

April 2018 Update : passage en version 17134.590

Fall Creators Update : passage en version 16299.967

Creators Update : passage en version 15063.1631

Pour rappel, les entreprises bénéficient de capacités spécifiques pour rester sur des branches plus anciennes. C’est particulièrement le cas grâce à la branche LTSB (Long Term Servicing Branch) et, dans une moindre mesure, à la CBB (Current Branch for Business).

Toutes en tout cas reçoivent des correctifs pour à peu près les mêmes composants que cités précédemment, avec en plus le noyau, Edge et Internet Explorer.

Ces mises à jour sont comme d’habitude cumulatives et contiennent les correctifs éventuellement manqués des mois précédent. L’installation réclamera un redémarrage dans tous les cas.