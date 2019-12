L’Europe valide des aides de 3,2 milliards d’euros pour le développement des batteries

Il s’agit d’un projet important d'intérêt européen commun (PIIEC), notifié par sept pays : Allemagne, Belgique, Finlande, France, Italie, Pologne et Suède. Son but : « soutenir la recherche et l'innovation dans le secteur prioritaire européen commun des batteries ».

« Au cours des prochaines années, ces sept États membres contribueront à hauteur de quelque 3,2 milliards d’euros au financement de ce projet, qui devrait permettre de mobiliser 5 milliards d’euros supplémentaires en investissements privés. L'ensemble du projet devrait prendre fin en 2031 (avec des calendriers différents selon chaque sous-projet) ».

« La production de batteries en Europe revêt un intérêt stratégique pour notre économie et notre société compte tenu de son potentiel en termes de mobilité propre et d'énergie, de création d'emplois, de durabilité et de compétitivité », indique Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive pour une Europe adaptée à l'ère du numérique et commissaire chargée de la politique de concurrence.

Ce projet comptera 17 participants directs, principalement des acteurs industriels, dont des petites et moyennes entreprises, explique la Commission. Quatre domaines sont mis en avant :