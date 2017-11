L’État lance une consultation en ligne pour élaborer son « guide de l’achat agile »

C'est Lisa Su elle-même qui a assuré la promotion de la nouvelle : un premier portable HP de la gamme Envy x360 (15M-BQ121DX) exploitant une puce Ryzen mobile est disponible à la vente outre-Atlantique.

Il s'agit d'un appareil hybride avec un écran Full HD tactile de 15,6". Son processeur est le modèle Ryzen 5 2500U, accompagné de 8 Go de mémoire et d'un disque dur de 1 To (7200 tpm). Il propose une sortie HDMI 2.0a, deux ports USB 3.0 Type-A, un USB 3.1 Type-C, du Wi-Fi 802.11ac et du Bluetooth 4.2.

Sa batterie est un modèle trois cellules (55.8 Wh), pour une autonomie annoncée entre 7h15 (vidéo) et 9h. Un dispositif de charge rapide est proposé : 90 % en 90 minutes. Ses dimensions sont de 35,6 x 24,9 x 2,0 cm pour un poids de 2,15 kg.

Cette machine est proposée à 749,99 dollars chez Best Buy, mais HP la vend en direct en promotion à seulement 599,99 dollars, ce qui est plutôt attractif pour un produit de ce genre. Il est possible de passer à une déclinaison avec 12 ou 16 Go de mémoire ou un SSD à travers différentes options.

Pour le moment, ce produit n'est pas proposé en France. Interrogé sur le sujet, HP ne nous a pas encore répondu.