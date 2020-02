L'ESJ Lille lance une chaire d’éducation aux médias en partenariat avec Facebook

L'annonce a été faite à l'occasion de la 2ème édition des Rencontres de l’Éducation aux médias qui s'est tenue il y a quelques jours. L’École Supérieure de Journalisme de Lille a décidé de créer une première Chaire de recherche en Éducation aux médias et à l’information en France.

Elle s'appuie sur des partenaires institutionnels comme l’Union Européenne, le ministère de la Culture, le ministère de l’Education nationale, le Commissariat général à l’égalité des territoires et la Région Hauts de France, mais surtout sur un partenariat avec le géant américain.

« Cette chaire va précisément permettre d’identifier les méthodes de sensibilisation les plus efficaces et d’en faire bénéficier l’ensemble des acteurs engagés dans la lutte contre les fausses informations » précise Anton’Maria Battesti, responsable des affaires publiques de Facebook France.

Dans la pratique, « il s’agit d’identifier et de mesurer l’impact des actions de sensibilisation et d’appropriation en éducation aux médias sur les connaissances, les usages et les compétences des jeunes [...] à travers le suivi des cohortes de milliers de jeunes sensibilisés par l’ESJ Lille ».

Autre aspect mis en avant : « ces travaux de recherche tenteront de déceler les tendances d’usage et les besoins en termes d’information des moins de 25 ans et de proposer des pistes de développement innovantes ».