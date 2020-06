L’eSIM est disponible chez Bouygues Telecom

En plus de lancer de nouveaux forfaits plus chers, mais avec plus de data, l’opérateur propose depuis hier une eSIM. Le lancement devait avoir lieu au printemps, il arrive finalement avec quelques jours de retard.

Bouygues rappelle qu’une « eSIM est une carte SIM directement intégrée dans votre appareil par le constructeur. Elle ne nécessite donc pas d'être insérée dans votre smartphone et peut être programmée à distance ».

« Si votre téléphone est compatible, vous pouvez demander votre eSIM en remplacement de votre carte SIM depuis votre Espace Client, ainsi qu'en souscription ou en renouvellement de ligne dans certaines boutiques Bouygues Telecom dès le 22 juin », explique l’opérateur.

La liste des boutiques éligibles et la procédure détaillée se trouvent par ici. Les autres magasins proposeront ce service à partir du mois d'août.

Dans le dernier guide des tarifs, l’eSIM est au même prix que la SIM physique classique sur les forfaits Sensation (avec engagement) : 10 euros. Les forfaits B&You ne semblent pas proposer l’eSIM pour le moment. Il est aussi précisé que le « remplacement de la carte SIM / carte eSIM » est facturé 20 euros.