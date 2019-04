L'atterrisseur israélien Beresheet rate son arrivée sur la Lune

Dans un billet de blog, la « mémoire du Net » Archive.org explique ses récents déboires avec Europol et la France plus précisément : « La semaine dernière, Internet Archive a reçu des avis par email de l'Internet Referral Unit (IRU) Française identifiant de manière erronée des centaines d'URL sur Archive.org comme étant de la "propagande terroriste" ».

Le site ajoute qu'au moins une de ces adresses a aussi été ciblée comme « contenu terroriste » par l'Office Central de Lutte contre la Criminalité liée aux Technologies de l’Information et de la Communication (OCLCTIC). Archive.org précise que les demandes concernent « certaines des pages les plus visitées sur archive.org et des documents qui ont une grande valeur académique et scientifique ».

Le service ajoute enfin qu'en cas de non retrait des pages demandées dans les 24h, Internet Archive s'expose à des procédures de blocages.