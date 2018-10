L'attaque des Titans adapté par Hollywood

Si la question ne se posait pas pour le clavier à cause du changement de design de l’iPad Pro, on pouvait se demander ce qu’il en était de la compatibilité de l’ancien Pencil.

On connaît maintenant la réponse : aucune. L’ancien stylet ne peut pas être utilisé sur le nouvel iPad Pro, de même que le nouveau stylet ne sera pas reconnu par les anciens.

Un constat logique, le nouvel Pencil ne fonctionnant plus de la même manière. Il se recharge par induction après avoir été aimanté sur la tranche de la nouvelle tablette. Il ne se dispose donc plus du port Lightning que l’on trouvait sur l’ancien stylet. D’ailleurs, l'iPad Pro rénové n’a plus de Lightning (uniquement de l'USB-C).

Pour information, le stylet remanié coûte 135 euros, contre 99 pour l’ancien, qui reste bien sûr disponible. L’ancien iPad Pro 10,5 pouces est en effet toujours vendu, au tarif très précis de 738,28 euros.