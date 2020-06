L'Assistant SNCF intègre Uber et renforce la prise en charge du NFC

L'application de la SNCF a changé de nom il y a quasiment un an jour pour jour, notamment pour s'ouvrir à de nouveaux services et moyens de transport. Le groupe annonce aujourd'hui qu'elle « s’enrichit avec l’offre d’Uber en Île-de-France », en plus des Taxis et autres VTC déjà présents.

« Les Franciliens peuvent désormais rechercher, commander et payer une course avec Uber en départ immédiat sans quitter l’Assistant SNCF [...] Ils peuvent aussi accéder à l’historique de leurs trajets et contacter le service client Uber depuis l’Assistant SNCF. Les utilisateurs de l’Assistant SNCF n’ont pas besoin d’être déjà utilisateurs d’Uber ni de disposer de l’application sur leur téléphone. De même, le paiement étant directement réalisé depuis l’Assistant SNCF, ils n’ont pas besoin de rentrer leurs coordonnées bancaires », explique la SNCF.

De nouvelles fonctionnalités sont annoncées au passage. Dès le 20 juin, le rechargement des forfaits Navigo et des Tickets T+ sans contact sera possible via NFC (en plus de l'achat).