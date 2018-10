L’Assemblée songe à avoir son propre outil de mesure de l’activité des députés

Le fabricant affirme qu'il s'agit du plus gros disque dur du marché actuellement. Il arrive un an après la version de 14 To de la même gamme (auparavant Hs14).

Au format de 3,5 pouces, il est disponible en S-ATA 6 Gb/s et en SAS 12 Gb/s. 512 Mo de cache sont intégrés, les plateaux tournent à 7 200 tpm et l'espace entre ces derniers est rempli d'hélium. Le fabricant revendique des taux de transferts de 255 Mo/s maximum.

Attention, il ne peut pas s'installer dans un ordinateur classique car il utilise la technologie SMR (Shingled Magnetic Recording), nécessitant un contrôleur compatible.