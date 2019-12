L’Assemblée nationale pousse LexImpact, logiciel libre de simulation fiscale

La Questure de l’Assemblée nationale vient d’autoriser « le recrutement d’un ingénieur data scientist et de deux développeurs data science à temps partiel, sur un contrat à durée déterminée d’un an, pour assurer la maintenance et la poursuite du développement » du simulateur LexImpact.

Le fameux outil, jusqu’ici développé dans le cadre d’une start-up d’État de la DINUM, notamment à partir du logiciel OpenFisca, se révèle particulièrement utile lors des débats sur l’impôt sur le revenu.

Et pour cause : il permet de chiffrer des projets de réforme, soit en estimant les impacts sur des « foyers fiscaux types », soit en évaluant « les impacts macros (...) sur la population et les recettes de l’État ».