L'Arcep dévoile les indicateurs de la qualité des appels sur les axes de transports

Il y a un peu plus d'un mois, le régulateur mettait en ligne son enquête annuelle pour l'année 2019.

Cinq indicateurs manquaient à l'appel « car leur fiabilité devait être améliorée » : la quantité d'appels maintenus pendant deux minutes dans les transports (sur les autoroutes et dans les TGV, TER et métro).

L'Arcep les avait promis pour la fin de l'année, ils sont désormais disponibles. Comme pour les autres mesures, Free est en retrait par rapport à ses concurrents, tandis que Bouygues Telecom, Orange et SFR se tiennent dans un mouchoir de poche.

Dans les TGV, les Intercités et 50 TER, Free Mobile obtient un score de 69 %, tandis que les trois autres opérateurs sont entre 73 et 81 %, avec un très léger avantage pour Orange. Sur les autoroutes, Free Mobile maintient un appel de deux minutes dans 87 % des cas, contre 91 % pour SFR, 93 % pour Orange et 94 % pour Bouygues Telecom.