L'application Office pour Android est accessible à tous

Fin 2018, Microsoft officialisait la nouvelle version destinée à Windows 10, prenant la forme d'une Progressive Web App (PWA). Elle était rendue publique et disponible sur le Store l'année dernière.

Depuis, la société s'est concentrée sur une version mobile. Si chaque application (Excel, OneDrive, OneNote, PowerPoint, Word, etc.) a été adaptée à ce format, rien ne permet de gérer l'abonnement, le compte ou les fichiers de manière centralisée (hors du web). En avril, un programme de Preview était ainsi mis en place sur Android et iOS, permettant aux équipes de Microsoft de peaufiner le concept mis en place.

C'est finalement sur l'OS de Google que la première diffusion publique a lieu. En effet, depuis hier, Office pour Android est disponible. Elle combine pour le moment Excel, PowerPoint et Word, permettant l'accès aux fichiers de votre compte (professionnel ou non) et le travail collaboratif.

Microsoft met également en avant les fonctionnalités de conversion d'une simple photo en document selon sa nature (lettre, tableau, etc.) L'export en PDF est intégré, tout comme la signature de tels documents ou le partage rapide avec un ordinateur. On sent néanmoins qu'il reste encore du travail, notamment sur les grands écrans.

La société n'a pour le moment pas détaillé ses plans pour l'avenir de cette application face à celles propres à chaque service. Vont-elles cohabiter ou la nouvelle version unifiée remplacera-t-elle les anciennes à terme ? Impossible à dire pour le moment. C'est sans doute l'usage et les retours qui fonderont la décision de la société.

On attend également des nouvelles de la version iOS.