L’Agence spatiale européenne cherche un nom à la seconde mission de Thomas Pesquet

Lors de son décollage en novembre 2016 vers la Station spatiale internationale, il s'agissait de Proxima. Deux raisons étaient mises en avant. D’un côté, perpétuer la tradition qui consiste à donner aux missions un nom d'étoile ou de constellation. De l’autre, le « x » placé au centre de l’écusson, symbolise l’étoile Proxima du Centaure et rappelle (en chiffres romains) qu'il est le dixième français dans l’espace.

« En 2021, il passera six mois en orbite pour conduire des expériences scientifiques, faire avancer la recherche en impesanteur et participer à la maintenance de la Station spatiale internationale », explique l’ESA. L’Agence ajoute :

« Le nom de mission d’un astronaute constitue l’un de ses éléments le plus emblématiques. Il incarne l’objectif de la mission, reflète la personnalité de l’astronaute et demeure la référence à chaque fois que l’ESA rend compte de l’entraînement et du travail dans l’espace de ce dernier.

Trouver un nom est la première étape pour créer l’écusson que Thomas portera sur ses tenues officielles d’astronaute. Il convient donc qu’il soit facile à prononcer dans de nombreuses langues (y compris le français et l’anglais), de longueur adéquate pour figurer sur un logo, ainsi que suffisamment original pour rendre compte de la singularité d’une mission spatiale ».

L’ESA en appelle aux idées et annonce que le gagnant « recevra un écusson dédicacé de la mission qui aura volé à bord de la Station spatiale internationale avec Thomas ». Vous avez jusqu’au mardi 12 mai à 12h.