L’affaire Johnny et les métadonnées

Au Computex, le fabricant fête ses 30 ans et propose une édition spéciale de son ZenFone 6 (ZS630KL) pour l'occasion. Il reprend en très grande partie les caractéristiques techniques du ZenFone 6 annoncé il y a deux semaines, mais avec 12 Go de mémoire et 512 Go de stockage. Le Snapdragon 855 est évidemment toujours présent.

Un nouveau coloris « Matte Black » avec le logo Edition 30 ans en relief est de la partie. Sa garantie est rehaussée pour l'occasion avec 30 mois.

ZenFone 6 Edition 30 ans sera vendu en France à partir du 3e trimestre, exclusivement sur la boutique en ligne du constructeur. Le prix n'est pas indiqué.