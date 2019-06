L'abonnement mensuel du PlayStation Plus passera à 8,99 euros par mois le 1er août

Dropbox vient d’annoncer plusieurs évolutions du stockage de ses forfaits. Les abonnés Plus passent ainsi de 1 à 2 To, tandis que les formules Professional et Business passent respectivement à 3 et 5 To, contre 2 et 3 To jusqu’ici.

Des améliorations fonctionnelles sont également à noter. Smart Sync permet par exemple depuis longtemps de marquer des fichiers et dossiers comme « uniquement en ligne », leur interdisant tout téléchargement définitif. Le service se charge désormais d’appliquer ce marqueur aux données n’ayant pas été ouvertes depuis un moment.

Deux autres fonctions apparaissent. D’une part, la possibilité d’ajouter un watermark sur les fichiers JPEG, PNG, BMP et PDF, avec le nom et la date. D’autre part, le retour d’un ou plusieurs dossiers à un état antécédent, de 30 jours pour les abonnés Plus à 180 jours pour la formule Professional.

Ces bonnes nouvelles sont toutefois contrebalancées par une augmentation de la facture pour les abonnés Plus. À leur prochaine échéance de paiement, le tarif passera ainsi de 9,99 euros à 11,99.