L'abonnement Arlo Smart disponible en France : notifications intelligentes et jusqu'à 60 jours de rétention

Cet abonnement payant permet aux caméras de ne soumettre aux utilisateurs que les alertes les plus importantes : « Grâce à des algorithmes évolués, les caméras Arlo peuvent apprendre et comprendre ce qu’elles voient, réduisant ainsi les notifications insignifiantes d’un mouvement normal du quotidien [...] des fonctionnalités comme la détection de personnes ou encore les zones d’activités, permettent aux utilisateurs de définir une zone de mouvements et de personnaliser le filtrage des fausses alertes de sorte que le chat du voisin qui se balade sur la palissade ou encore des arbres qui ondulent au vent soient ignorés ».

Dans un second temps, les clients auront accès « à une fonctionnalité permettant la détection des animaux, des véhicules et des colis ». Celle-ci a pour rappel été annoncée le mois dernier aux États-Unis.

Les tarifs débutent à 2,79 euros par mois et par caméra pour l'abonnement de base avec des notifications avancées visibles directement sur l'écran de verrouillage. Le tarif grimpe ensuite jusqu'à 13,99 euros par mois pour Arlo Smart Elite avec la prise en charge de 20 caméras maximum et 60 jours de rétention d'images sur les serveurs de la société.