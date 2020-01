Kosc : InfraNum soutient le plan de continuation avec Altitude Infrastructure car « il n'y aura pas de plan B »

Depuis début décembre, Kosc est en redressement judiciaire. La société devait apporter de la concurrence dans la fibre pour entreprise, largement dominée par SFR et Orange. Altitude Infrastructure a déposé un plan de continuation d'activité, soutenu par Fédération InfraNum (ex Fédération des industriels des réseaux d'initiative publique, alias Firip).

« Il n'y aura pas de plan B et c'est pourquoi InfraNum choisit aujourd'hui de se positionner en faveur d'un acteur en particulier : Altitude Infrastructure, qui comme KOSC et comme InfraNum, défend depuis toujours le modèle des réseaux neutres, ouverts et activés. Son indépendance vis-à-vis des opérateurs intégrés, sa taille, sa solidité financière, son expérience dans la mise en œuvre d'un modèle identique à celui de KOSC et son offre de continuité d'activité en font aux yeux d'InfraNum le meilleur candidat possible. »

InfraNum regrette au passage que ce soit désormais « au secteur lui-même de sauver maintenant (ou pas) la réalisation de la vision du régulateur, c'est-à-dire la présence d'offres activées sur toute la zone privée au bénéfice de toute la communauté des opérateurs de proximité qui font l'animation concurrentielle et qui, aujourd'hui, ne peuvent pas faire d'offres sur fibre aux entreprises ».