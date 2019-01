Kodi 18 : une cinquième Release Candidate en attendant la version stable

Dans un communiqué transmis à Reuters, la société explique qu'elle va « se séparer » d'une partie de ses effectifs à cause « de défis extraordinairement difficiles à venir ».

« Pour continuer à offrir ses services à nos clients, réussir à développer des engins spatiaux interplanétaires et un Internet spatial mondial (Starlink), SpaceX doit devenir une entreprise allégée », explique la société. Elle ajoute : « Ces efforts, même entrepris séparément, ont ruiné d’autres organisations ».

Dans une lettre adressée aux employés et reprise par le Los Angeles Time, Gwynne Shotwell (présidente de SpaceX) explique qu'il s'agit d'« une décision très difficile, mais nécessaire ». En juin dernier, Elon Musk avait déjà licencié sept personnes de son équipe de dirigeants. L'avancement du projet Starlink était visiblement au cœur des désaccords.

SpaceX est pour rappel sous contrat avec la NASA et l'US Air Force pour envoyer des satellites dans l'espace. Elle finalise aussi sa capsule Dragon capable d'envoyer des astronautes dans l'espace et prépare sa fusée BFR (Starship) capable d'envoyer des hommes sur la Lune et Mars.

Contrairement à Tesla, SpaceX n'est pas cotée en bourse.