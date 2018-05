Klout fermera le 25 mai

Fin février, le fabricant annonçait le lancement d'une nouvelle plateforme Snapdragon 700 venant se placer entre les 600 et 800. Aucune puce n'était par contre détaillée, les premiers échantillons pour les partenaires étant alors attendus pour mars.

Nous étions sans nouvelle depuis, mais Suggestphone a dévoilé les caractéristiques techniques supposées des Snapdragon 710 et 730, comme l'explique WccftTech. Les deux SoC utiliseraient huit cœurs Kryo maison : deux pour les performances et six avec une faible consommation.

Les fréquences ne sont pas les mêmes (2,2 GHz maximum pour le 710, contre 2,3 GHz pour le 730), ni la finesse de gravure avec respectivement 10 nm LPE et 8 nm LPP. Le Snapdragon 730 disposerait d'un NPU dédié à l'intelligence artificielle, alors que ce ne serait pas le cas du 710.

Adreno 615 pour la partie graphique, écran de 3 040 x 1 440 en 4K UHD à 60 ips et USB 3.1 Type-C semblent de la partie pour les deux SoC. Des informations qui doivent encore être confirmées par Qualcomm bien évidemment.

Enfin, suite à la Google I/O (lire notre compte rendu), le constructeur affirme avoir travaillé avec Google pour « optimiser » la plateforme logicielle des Snapdragon 636, 660 et 845 afin quel les fabricants passent rapidement à Android P, via le projet Treble.

Reste maintenant à voir quels seront ceux qui proposeront réellement des mises à jour à leurs clients...